San Cataldo. Convocato il consiglio per il 29 novembre. Diversi riconoscimenti di debiti fuori bilancio all’ordine del giorno

SAN CATALDO. Il presidente del consiglio comunale Romeo Bonsignore ha convocato il consiglio comunale per il 29 novembre alle ore 18:00, presso l’Aula consiliare sala “Senatore Giuseppe Alessi”, al primo piano del Palazzo Comunale, per trattare i punti di cui all’Ordine del Giorno:
1. INTERROGAZIONE CONSILIARE: SEGNALAZIONE DI MOLESTIE PERMANENTI ALLA QUIETE PUBBLICA: COPERCHIO DI POZZETTO IN SEDE INSTABILE CON RUMORE INSOPPORTABILE IN TUTTE I MINUTI ED ORE DEL GIORNO – CORSO VITTORIO EMANUELE DI FRONTE CIVICI NN° 49-51.
2. RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1 – LETT. E), DEL D. LGS. N° 267/2000 – CREDITORE S.R.R. ATO 3 CALTANISSETTA PROVINCIA NORD: COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018.
3. RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1 LETT. E), DEL D. LGS. N. 267/2000 – CREDITORE S.R.R. ATO 3 CALTANISSETTA PROVINCIA NORD: “CONGUAGLIO” DI BILANCIO COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018.
4. RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1 LETT. E), DEL D. LGS. N. 267/2000. CREDITORE ATO CL1 CALTANISSETTA: CONGUAGLIO COSTI DI FUNZIONAMENTO 1° SEMESTRE 2018.
5. RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1 LETT. E), DEL D. LGS. N° 267/2000. CREDITORE ATO CL1 CALTANISSETTA: PAGAMENTO COSTI DI FUNZIONAMENTO 2^ SEMESTRALITÀ 2018.
6. RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1 LETT. E), DEL D. LGS. N. 267/2000. CREDITORE ATO CL1 CALTANISSETTA: CONGUAGLIO COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018 DOPO APPROVAZIONE DI BILANCIO ATO CL1.
7. RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1 LETT. E), DEL D. LGS. N. 267/2000. CREDITORE: DOTT. ALFREDO BATTICANI.
8. RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1 LETT. E), DEL D.L.GS. N. 267/2000. CREDITORE: AVENTI CAUSA DELLA SOCIETÀ SICULA-CICLAT IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.
9. RATIFICA DELLA DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N° 124 DEL 21/19/2022 AVENTE AD OGGETTO “VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO FINANZIARIO 2022/2024 (ART 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N.267/2000) FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA RELATIVO AL PALAZZETTO DELLO SPORT “PEPPE MAIRA” E PER LA INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA”.
10. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 (ART.175, COMMA2 DEL D.LGS.N.267/2000.