Calcio, Pippo Baudo storico tifoso bianconero: “Addolorato per Juve e vicende societarie che macchiano storia importante”

“Sono particolarmente addolorato per queste vicende societarie, che macchiano una storia importante”. E’ la reazione di Pippo BAUDO, famoso tifoso bianconero, intervistato dalla AdnKronos sulle dimissioni del vertice della Juventus, Andrea Agnelli in testa. “Certo che queste inchieste indirizzano una luce fosca sul passato recente della Juventus, accompagnandosi anche a un presente sportivo non eclatante”, osserva BAUDO in relazione ai problemi con la Consob e con la Procura, nonché al rendimento in Champions e in Serie A dei bianconeri.

“I club hanno momenti di luce e momenti bui, ma è nei momenti bui che si vede se la direzione è salda oppure ci si sbraca, come in questo caso”, prosegue il Pippo nazionale. Che non può consolarsi nemmeno con le vicende del suo Catania… “Per carità! – esclama il presentatore etneo – quella del Catania è una tragedia vera!”.