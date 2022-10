Tunisia: studio, 65% tunisini ha intenzione di emigrare

Circa il 65% dei tunisini ha intenzione di emigrare, incluso il 90% dei giovani tra i 15 e i 29 anni: lo ha detto il rappresentante dell’Osservatorio nazionale delle migrazioni (Onm), Jamal Eddine El Qassimi, presentando a Sfax uno studio realizzato nel 2021 in collaborazione con l’Istituto nazionale di statistica nelle regioni dell’area urbana della ‘Grande Tunisi’ e di Sfax. Lo riporta l’agenzia di stampa ufficiale Tap.

Lo studio è stato presentato nell’ambito della giornata ‘Gioventù e Migrazione’ organizzata dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni in Tunisia in collaborazione con l’Osservatorio nazionale della gioventù, l’Osservatorio nazionale per le migrazioni, l’Istituto nazionale di statistica e la Delegazione regionale per la gioventù e lo sport.

“La migrazione dei giovani, regolari e irregolari, diventata una questione sociale, richiede gli sforzi concertati di tutte le parti” coinvolte, ha detto il direttore generale dell’Osservatorio nazionale della gioventù, Fouad Al-Aouni.

“L’Osservatorio nazionale della gioventù sta studiando i nuovi percorsi della migrazione, che è diventata ormai un comportamento sociale e non è più confinata ai soli gruppi giovanili e alla migrazione via mare, ma anche alla migrazione di intere famiglie e la migrazione per via aerea”, ha sottolineato Al–