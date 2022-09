San Cataldo. “No al Femminicidio”: ricordata da amministrazione comunale e Sancataldese Alessandra Matteuzzi davanti alla panchina rossa dedicata a Ivana Intilla

SAN CATALDO. Un’unica voce, levata dall’amministrazione comunale, dalla città di San Cataldo e dalla Sancataldese Calcio contro il femminicidio e la violenza sulle donne. E’ stato questo il profondo significato dell’iniziativa con la quale a San Cataldo s’è inteso gridare ad alta voce il NO ad ogni forma di violenza e NO al femminicidio”.

Ieri, tutti insieme, amministrazione comunale, cittadini e la Sancataldese Calcio, è stata ricordata Alessandra Matteuzzi, uccisa dall’ex fidanzato Giovanni Padovani che per un brevissimo periodo di tempo era stato preso dalla Sancataldese tranne poi essere messo fuori rosa per essersi allontanato arbitrariamente.

L’amministrazione comunale, tramite il sindaco Comparato e la vice sindaco Guttilla hanno sottolineato: “Abbiamo così omaggiato la vittima con un mazzo di fiori, davanti al Palazzo Municipale, proprio dove l’anno scorso abbiamo posto una panchina rossa dedicandola a Ivana Intilla, un’altra donna vittima di femminicidio, nostra compaesana”.

Un monumento intorno al quale si sono stretti tutti insieme per manifestare solidarietà a salvaguardia della vita delle donne. “Cogliamo l’occasione – hanno concluso – per ringraziare i giocatori e la dirigenza della Sancataldese, che alla nostra richiesta si sono subito prontati per organizzare insieme a noi questo importante momento di ricordo”.