San Cataldo. Il sindaco nomina la dott.ssa Elisabetta Vuturo vice segretario comunale

SAN CATALDO. Il sindaco Gioacchino Comparato, tramite determina sindacale, ha provveduto alla nomina del nuovo vice segretario del Comune al fine di coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. Nel provvedimento è stato precisato che l’istituzione di tale figura ed il conferimento delle relative funzioni è fondato su esigenze di interesse pubblico, per assicurare continuità dell’azione amministrativa, e non comporta oneri aggiuntivi per l’Ente.

L’incarico di Vicesegretario è subordinato al requisito di essere dipendente del Comune, con la qualifica di dirigente e/o funzionario, in possesso di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o laurea equipollente, richiesta per l’iscrizione all’Albo dei Segretari comunali.

La figura di vice segretario è stata individuata nella persona di Elisabetta Vuturo, dipendente del Comune di Misterbianco, in utilizzo in convenzione con il Comune di San Cataldo. Considerato che la dott.ssa Vuturo è in possesso dei prescritti requisiti di legge, e in particolare della laurea Specialistica in Scienze Economiche e Finanziarie, ed ha le competenze e le qualità professionali idonee a svolgere i compiti e le funzioni di vice segretario, il sindaco l’ha nominata vice segretario.