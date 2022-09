San Cataldo. Il 3 settembre al Giardino del Nespolo c’è l’happening “Di getto…del sentire e tramutare in arte”

SAN CATALDO. Sabato 3 settembre a San Cataldo nel Giardino del nespolo, lo spazio all’aperto del Teatro d’essai La Condotta, avrà luogo l’happening “Di getto… del sentire e tramutare in arte”. Una manifestazione pensata dal direttore artistico del teatro, Michele Celeste, aperta a quanti vorranno esprimersi in improvvisazioni e sperimentazioni per favorire l’osmosi tra artisti e pubblico.

Già sono pervenute, da varie parti della Sicilia, numerose adesioni all’happening tra cui quelle degli artisti Marco Zàppia, musicista e compositore di Patti (Me);Giuseppe Di Giunta, compositore di Caltagirone; Cristian Gabriele Argento, compositore elettracustico di Catania; Gabriele Virzì, pianista di Piazza Armerina (EN); Chiara Maria Testaquadra, flautista di Caltanissetta e quelle del clarinettista Alessio Galiano, il compositore Vincenzo Emmanuele Farinella, il fumettista Stefano Miliziano e il pittore Giuseppe Bellomo, quest’ultimi di San Cataldo.

Per chi volesse partecipare all’happening, sia come artista sia come pubblico, può farne richiesta inviando un messaggio WhattsApp al 338 1121631, l’iscrizione e la partecipazione sono gratuite.

Una serata, quella del 3 settembre, che si preannuncia interessante per la caratteristica assolutamente non programmata nell’avvicendarsi degli artisti e, soprattutto, nella possibilità per il pubblico di potersi esprimere liberamente, che avrà a disposizione colori, fogli, matite e quant’altro per fissare le proprie sensazioni e tramutarle in arte, così come cita la locandina.

Gli artisti, che per varie ragioni non abbiano potuto comunicare anticipatamente la propria presenza, potranno comunque portare con sé pennelli, tele e quanto gli occorra e creare la propria opera ispirata al sentire del momento.

L’inizio è fissato per le ore 20,30, nel Giardino del nespolo vi si accede dal Teatro d’essai La Condotta in Corso Vittorio Emanuele 10.

La partecipazione è gratuita con obbligo di prenotazione WhattsApp cell 338 1121631. Durante la serata è disponibile il servizio bar e ristoro con una specialità preparata per la serata: Wurstel con patate sfumate alla birra e un calice di birra Wurst ed è richiesto un contributo di € 5. Il contributo, non obbligatorio, servirà per la copertura delle spese.