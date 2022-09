San Cataldo. C’è l’avviso per individuare soggetti che intendono organizzare i Centri Estivi. Istanze entro il 30 settembre

SAN CATALDO. C’è l’avviso per individuare soggetti che intendono presentare un progetto per lo svolgimento di attività ludico-ricreative-centri estivi, da svolgere nel territorio del Comune di San Cataldo per l’estate 2022. Lo scopo è promuovere attività – incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico sul benessere psicofisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori – da svolgere presso i Centri i Estivi, i servizi socio-educativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.

Il fondo che sarà messo a disposizione per i centri estivi è di 22.264,11 euro, fissato in 10 euro pro capite per i minori iscritti e frequentanti l’attività progettuale, della durata minima di giorni 15, “svolta” dal 1 giugno al 31agosto 2022 o da “svolgere” dal 1 settembre al 31 dicembre 2022. La procedura avrà come esito la formazione di un elenco dei soggetti aventi diritto. L’avviso resterà aperto da oggi 6 settembre al 30 settembre.

Possono presentare istanza i seguenti soggetti che si occupano di attività con finalità educative, ricreative, sportive e culturali: – Organizzazioni del Terzo Settore, dell’Associazionismo iscritte ai registri regionali o nazionali o ad analoghi elenchi regionali/nazionali con almeno 1 anno di esperienza nel campo calcolato alla data di pubblicazione del presente avviso. – Enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese con almeno 1 anno di esperienza nel campo calcolato alla data di pubblicazione del presente avviso. – Associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI o ad un Ente di promozione sportiva che abbiano maturato almeno 1 anno di esperienza nel campo calcolato alla data di pubblicazione del presente avviso. – Privati, Enti, Agenzie e Associazioni che svolgono attività educativa che abbiano maturato almeno 1 anno di esperienza nel campo calcolato alla data di pubblicazione del presente avviso.

I soggetti interessati devono presentare la propria dichiarazione di adesione tramite la predisposizione e l’invio della seguente documentazione: – Istanza redatta utilizzando l’apposito modello ( Allegato 1 Domanda di Adesione ) – Attività progettuale (Esclusa l’attività di catechesi di preparazione ai sacramenti). La candidatura dovrà pervenire al Comune, completa di tutti gli allegati previsti a far data dal 6 settembre e non oltre il 30 settembre 2022, pena l’esclusione, con PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it Una Commissione Tecnica di Valutazione composta dal Responsabile del Settore e n. 2 funzionari dei competenti settori dei Servizi Socio-educativi, Sport, esaminerà le candidature pervenute Per eventuali comunicazioni e/o chiarimenti trasmettere mail all’indirizzo protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it o telefonare ai nn. 0934-511277 / 0934- 511235.