In aumento le truffe on line per l’acquisto di biglietti per grandi concerti

L’estate sta finendo…… cantavano i Righeira, mentre la corsa ai biglietti per accaparrarsi un posto in prima fila agli ultimi concerti dell’estate sta riservando brutte sorprese a tanti teenager.

Dalla gioia di essere riusciti a comprare un biglietto di un concerto sold out, alla delusione di essere stati truffati, il passo è breve. Purtroppo sono in un aumento le truffe sui biglietti d’ingresso per assistere agli ultimi concerti dell’estate.

In particolare tantissimi ragazzi acquistano online fuori dai canali ufficiali i biglietti pubblicizzati sui social anziché sui siti autorizzati con il risultato che i biglietti acquistati, o non vengono recapitati oppure risultano falsi. La Polizia Postale raccomanda di acquistare i biglietti solo attraverso piattaforme ufficiali o presso punti vendita autorizzati e di verificare in caso di dubbi, sul sito web dell’artista, i canali autorizzati alla vendita.