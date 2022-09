Fiamme in appartamento a Caltanissetta, evacuato palazzo. La Polizia avrebbe fermato il presunto responsabile

Un incendio è divampato in serata a Caltanissetta in un’abitazione di via Dusmet, nel quartiere Santa Flavia. Tutte le famiglie del palazzo sono state evacuate dalle volanti della polizia intervenute sul posto insieme ai vigili del fuoco che stanno completando lo spegnimento. Nell’incendio nessuno è rimasto ferito. La polizia avrebbe anche fermato il presunto responsabile dell’incendio e sta ricostruendo le dinamiche della vicenda. Sono impegnate due squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno avvolto un appartamento al terzo e ultimo piano di una casa popolare. I vigili del fuoco mediante l’utilizzo della scala aerea hanno raggiunto l’abitazione dal balcone e tirato fuori anche delle bombole Gpl. I danni sarebbero ingenti. (ANSA).