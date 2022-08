Sicilia, Musumeci: “No a passi indietro senza un altro candidato”

Pronto a rinunciare a ricandidarsi ma solo se si trovera’ un candidato unitario del centrodestra: e’ la posizione espressa dal presidente dimissionario della Regione Siciliana, Nello Musumeci , in un’intervista al Corriere della Sera.

“Da giugno dico che sono disponibile a governare il Centrodestra di nuovo alla vittoria. Ma pronto, se risultassi divisivo, a fare un passo di lato”, ha spiegato Musumeciche per ora pero’ non desiste. “E dovrei farlo a favore di chi? Indichino un candidato, se unitario lavoreremo per lui. Lo cercare da mesi…”. “La politica e’ la grande assenti in questa vicenda”, ha osservato Musumeci, “l’obiettivo e’ fare l’election day, non tre mesi prima ma 40 giorni prima della scadenza naturale.

Le dimissioni sono dettate dal buon senso, sia per evitare che i siciliani nello spazio di un mese vadano due volte a votare sia per risparmiare 20 milioni di euro di denaro pubblico, per evitare la crescita dei contagi e non chiudere le scuole due volte”. “Sto governando la Regione anche con FI e Lega – prosegue – dal primo giorno. Se non fosse stato per l’election day, avrei continuato fino alla scadenza del 6 novembre in piena autonomia con un governo che ha gli stessi assessori e gli stessi partiti di 5 anni fa”. Micciche’? “Gli attacchi sono frutto di ossessione, visto che quel partito ha lasciato i suoi a ben governare con me fino ad oggi. Come la Lega”.