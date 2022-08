Papa: “Uscire da individualismo ed egoismo, fede non è ‘ninna nanna'”

La “sfida” è ad “uscire dall’individualismo, a vincere l’egoismo, a passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla vita nuova del Risorto”: è il messaggio lanciato da Papa Francesco all’Angelus in piazza San Pietro. Riprendendo il Vangelo domenicale, dedicato all’amore di Dio per il popolo, Francesco ha ribadito come “il Vangelo non lascia le cose come stanno, ma provoca al cambiamento e invita alla conversione.

Non dispensa una falsa pace intimistica – ha aggiunto il Pontefice – ma accende un’inquietudine che ci mette in cammino, ci spinge ad aprirci a Dio e ai fratelli. È proprio come il fuoco: mentre ci riscalda con l’amore di Dio, vuole bruciare i nostri egoismi, illuminare i lati oscuri della vita, consumare i falsi idoli che ci rende schiavi”.

La fede, per Francesco, non deve diventare “una realtà secondaria, o un mezzo di benessere individuale, che ci fa evadere dalle sfide della vita e dall’impegno nella Chiesa e nella società”. “La fede, insomma – concludere il Papa – non è una ‘ninna nanna’ che ci culla per farci addormentare, ma un fuoco acceso per farci stare desi e operosi anche nella notte”