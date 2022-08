Michele Mancuso(FI): “Da Razza parole sleali verso Miccichè”

“È sleale quanto affermato dall’assessore Razza in merito all’operato del presidente Gianfranco Micciché. Ma non perché quest’ultimo merita difesa, anzi. La mia è una constatazione oggettiva, frutto di cinque anni di atti parlamentari, di buona tenuta dell’Assemblea e della partecipazione di tutti i gruppi parlamentari, riconducibile solo ed esclusivamente al presidente dell’Ars. Tutto ciò è stato infatti possibile grazie al suo sapiente lavoro di cucitura e dialogo. E meno male direi, visto il comportamento poco morbido, anzi alle volte ostile, di Nello Musumeci verso l’Aula”. Lo afferma il vice capogruppo di Forza Italia all’Ars, Michele MANCUSO, in risposta alle affermazioni dell’assessore regionale alla salute, Ruggero Razza, circa l’operato di Micciché. “Dunque l’allarme lanciato da Razza è privo di fondamento, specie alla vigilia di una fase organizzativa dei partiti per garantire alla Sicilia un clima politico più stabile – continua -. Mi sorge un dubbio. E se forse le dichiarazioni dell’assessore Razza fossero in realtà il pretesto per mettersi in luce nei confronti del suo nuovo partito, ovvero Fratelli d’Italia? Se fosse così, a noi di Forza Italia interessa ben poco. Per noi la cosa che più conta è garantire la totale disponibilità per creare una coalizione solida, in grado di consegnare ai siciliani un governo stabile. Purtroppo per qualcuno non sempre è possibile puntare ai ruoli da protagonista. Occorre avere il garbo e il buonsenso di comprendere che si può fare un ottimo lavoro anche dalle retrovie, senza per forza essere una primadonna”.