L’ex giocatore della Sancataldese Padovani arrestato per omicidio: ha aggredito e ucciso una donna

È stato arrestato il calciatore di 27 anni, Giovanni Padovani, che ieri sera ha aggredito e ucciso una donna a Bologna, Alessandra Matteuzzi, in via dell’Arcoveggio, nel cortile condominiale. Secondo quanto riferito dalla Polizia si tratta dell’ex compagno, che avrebbe utilizzato anche un martello.

Giovanni Padovani, difensore, per la nuova stagione sportiva era stato preso dalla Sancataldese che, tuttavia, come ha tenuto a precisare in una nota ufficiale, è stato messo fuori rosa lo scorso 20 agosto a causa del suo ingiustificato allontanamento.

L’intervento delle volanti è delle 21.30, per la segnalazione di una violenta lite. La donna, come riportato dall’Ansa, era riversa a terra e ferita alla testa in stato di incoscienza. Trasportata in ospedale, è morta poco dopo. Sul posto era presente anche l’aggressore, arrestato per omicidio aggravato su disposizione della Procura. Alessandra Matteuzzi a fine luglio aveva presentato denuncia contro l’ex compagno, dal quale si era lasciata da qualche mese.

L’indagato è un calciatore ed ex modello, originario di Senigallia, in provincia di Ancona. Ha militato in varie squadre di serie C e D: tra cui in C2 con l’Alma Juventus Fano e Gavorrano e poi tanta serie D con Sacilese Calcio, Bellaria Igea Marina, Virtus Bolzano, Arconatese, Argentina Arma, Pomigliano, Vastese, Rieti, Olympia Agnonese, Foligno, Troina e Giarre.