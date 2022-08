La Coppa Nissena, dal 16 al 18 settembre, raddoppia il punteggio per il Campionato Siciliano

La Coppa Nissena raddoppia il punteggio per il Campionato Siciliano. La gara in programma dal 16 al 18 settembre organizzata dall’Automobile Club Caltanissetta, nell’anno del Centenario, sarà l’ultima prova Tricolore per Auto Moderne e Storiche

Anche quest’anno le prove isolane del Campionato Italiano Velocità Montagna saranno punto nodale della serie regionale, promossa dalla Delegazione Aci sport Sicilia. In particolare la Coppa Nissena nell’anno del Centenario avrà coefficiente 2, raddoppiando di fatto il punteggio attribuito dal piazzamento. Sarà quindi per i tanti piloti siciliani interessati al Campionato Regionale un motivo in più per essere presenti, potendo peraltro confrontarsi con i migliori piloti di oltre stretto che saranno impegnati nell’ultimo appuntamento Civm. Alla luce anche di questo la 67^ edizione della Coppa Nissena si preannuncia indimenticabile, come deve essere un’ evento per un anniversario memorabile.