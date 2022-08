Il governatore Musumeci si é dimesso, in Sicilia elezioni il 25 settembre

“Sono almeno quattro i motivi perchè si debba votare il 25 settembre in Sicilia”. Così il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci spiegando, in un video su Facebook, i motivi che lo hanno spinto a presentare dimissioni anticipate. “Il primo, la chiusura delle scuole – dice – Una cosa è farlo solo il 25 settembre, altra cosa chiuderle anche il 6 di novembre, quando scade naturalmente la legislatura. Non ci possiamo permettere il lusso di tenere le scuole chiuse per due giornate. Secondo motivo: crescono i casi di contagio da Covid. Lo abbiamo visto in queste settimane, d’estate. Immaginate cosa potrebbe accadere con l’arrivo dell’autunno alla luce dell’esperienza che abbiamo maturato nei due anni precedenti. Se aumentano i contagi non possiamo garantire a tutto il corpo elettorale di poter esercitare il diritto al voto. Terzo motivo, tre mesi e più di campagna elettorale. Significa che i partiti, mentre sta per concludersi la campagna elettorale per le nazionali, devono raccogliere le firme, preparare le liste, cercare i candidati, definire i simboli per le Regionali. Assurdo, impossibile. Il quarto motivo, il più importante e significativo, i costi che deve affrontare la Regione per garantire il diritto al voto sono circa 20 milioni di euro. Se si dovesse votare due volte sarebbero 40 milioni di spese. Il buon senso dice di no. Sono questi – conclude – i motivi essenziali che mi hanno indotto ad anticipare la conclusione di 40 giorni circa la legislatura”.