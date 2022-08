Elezioni, Meloni: “Italiani devono avere diritto eleggere direttamente Capo Stato”

Fratelli d’Italia ritiene che gli italiani debbano avere il diritto di eleggere direttamente il Capo dello Stato e di scegliere da chi farsi governare, per porre fine ai giochi di Palazzo e per tornare protagonisti in Europa e nel mondo.

Lo scrive su Facebook la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Meloni sottolinea che “negli ultimi 20 anni, in Italia, ci sono stati 11 presidenti del Consiglio: un’instabilita’ che penalizza gli italiani e il nostro rapporto con gli altri Stati”. “Per la sinistra, pero’ – prosegue -, il presidenzialismo e’ un problema, per alcuni addirittura un pericolo per la democrazia”. “Non ci stupiamo – conclude -, visto che negli ultimi anni si sono sempre ritrovati sugli scranni del governo, anche senza legittimazione popolare