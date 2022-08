Caltanissetta. Dal 2 al 4 settembre torna “M’arricrìo Music Fest” e il Sicily Food Festival” tra street food e concerti

CALTANISSETTA. Il primo week end di settembre torna il famoso festival delle eccellenze Siciliane. Il Sicily Food Festival infuocherà di gusto e sound il centro storico di Caltanissetta, da venerdì 2 a domenica 4 settembre. Una tre giorni di musica e gusto tutto Made in Sicily in partnership con l’amministrazione comunale che nelle stesse date organizzerà la seconda edizione del M’Arricrio Music Fest.

In particolare, venerdì 2 settembre c’è Paolo Belli & Big Band in concerto (ore 21,30), sabato 3 settembre concerto di Gero Riggio e Swingrovers (ore 21,30), e infine domenica 4 settembre sempre alle 21,30 l’appuntamento è con Teste di Ozzak. Ogni sera dalle 18,30 alle 21,30 Dj Set in corso Umberto e sul palco di piazza Garibaldi alla fine di ogni concerto. I concerti sono totalmente gratuiti. “I nisseni – ha commentato il sindaco Roberto Gambino – potranno godersi, in tre serate, un vero e proprio viaggio nella musica e nel divertimento, accompagnato dai sapori del Sicily Food Festival, il grande evento dedicato alle eccellenze siciliane. Anche quest’anno nella nostra città ci saranno diversi artisti: Paolo Belli Big Band, Gero Riggio, Swingrowers, Le Teste di Ozzak; concerti, spettacoli musicali e Dj Set saranno addolciti dai sapori del Made in Sicily e dai prodotti della nostra terra.