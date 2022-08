Caltanissetta. Aperte iscrizioni al corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione

CALTANISSETTA. Sono aperte le iscrizioni al corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, organizzato dalla Fondazione “Alessia” dell’Associazione Casa Rosetta in affiliazione con la Pontificia Università “Auxilium” di Roma.

Il corso di laurea ha due indirizzi formativi per la formazione di profili professionali ben definiti: 1) Educatore nei servizi socio sanitari, capace di realizzare interventi sulla comunità, in strutture pubbliche e private, e del terzo settore che gestiscono e/o erogano servizi sociali e socio-sanitari rivolti a famiglie, minori, anziani, immigrati, persone con dipendenze patologiche; 2) Educatore nei servizi per l’infanzia, capace di operare in strutture e servizi per la prima infanzia (nido, micro-nido e sezioni primavera), con particolare attenzione alla famiglia, all’intercultura, all’animazione educativa.

Il corso si svolge a Caltanissetta, a Palazzo Notarbartolo, in piazza San Giuseppe.

Per ricevere maggiori informazioni:

Sito web www.fondazionealessia.it

Mail:unisegreteria@casarosetta.it;

Tel: 340/7396844