Sicilia, Musumeci: “Estate record per turismo, previsto 14 milioni di presenze”

“Si preannuncia un’estate da record per il nostro turismo. Secondo le stime del Centro studi e ricerche per il Mezzogiorno (Srm) quest’anno le presenze in Sicilia potrebbero toccare i 14 milioni”. Lo rende noto nei suoi social il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

“Tra i motivi di questa scelta- prosegue – la grande ricchezza della nostra Isola tra storia, arte, cultura, mare e natura. Sono sicuro che sapremo accogliere nel migliore Il nostro obiettivo deve essere quello di migliorare i servizi ancora di più l’offerta dei servizi, perché il turismo può essere una grande leva per lo sviluppo e benessere”, conclude Musumeci.