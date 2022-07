San Cataldo. Iniziato il lavaggio notturno delle vie del centro abitato. Il sindaco: “Per mantenere la nostra città più pulita è importante il contributo di tutta la comunità”

SAN CATALDO. E’ iniziato il lavaggio delle vie di San Cataldo. Lo ha reso noto il sindaco Gioacchino Comparato di concerto con l’assessore al territorio e ambiente Michele Giarratano.

“Fin dall’insediamento della nostra amministrazione, ci stiamo impegnando per rendere San Cataldo una città più pulita ha sottolineato il sindaco – perché una città più pulita vuol dire una città più bella, più vivibile e soprattutto, a misura di cittadino”.

In particolare sono state oggetto di lavaggio via Forlanini, via Avvocato Cammarata, corso Vittorio Emanuele, via Veneto, via Trieste, via Babbaurra, corso Europa, viale della Rinascita, via Mimiani, corso Sicilia.

Il sindaco ha rivolto un invito a tutti i cittadini: “per mantenere la nostra città più pulita è importante il contributo di tutta la comunità. Pertanto dimostriamo di amare San Cataldo, avendone cura e rispettandola proprio come se si trattasse di casa nostra”.