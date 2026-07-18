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Appicca incendio in un’area verde allo Zen di Palermo, 49enne denunciato dai Carabinieri

Redazione 3

Appicca incendio in un’area verde allo Zen di Palermo, 49enne denunciato dai Carabinieri

Sab, 18/07/2026 - 12:22

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I carabinieri hanno denunciato un palermitano di 49 anni sorpreso a bruciare un’area verde tra via Gino Zappa e via Luigi Einaudi allo Zen. L’uomo è accusato di incendio boschivo. L’indagato è stato sorpreso mentre era intento ad appiccare alcuni focolai, utilizzando un pezzo di cartone come innesco per dare fuoco alle sterpaglie. I militari sono riusciti a bloccare l’uomo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che in poco tempo hanno spento il rogo. (ANSA).

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