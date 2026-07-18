“Inferno” Sicilia: Caltanissetta 42,8 gradi. Città sopra i 45

La temperatura massima registrata oggi in Sicilia dalla rete del servizio informativo agrometereologico è quella delle centralina di Caltagirone che segna 45,3 gradi. Ad Aragona (Agrigento) termometro a 45 gradi, a Mineo (Catania) la centralina della Sias segnala 44,9 gradi e a Riesi (CALTANISSETTA) 44, 7 gradi. Caltanissetta 42,8. A Catania la temperatura ha toccato 39,2 gradi e a Palermo 37,4, a Siracusa 43,1, a Trapani 38,3.