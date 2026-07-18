Carburanti, Sicilia Regione più cara d’Italia per benzina e gasolio self. Codacons: “Va alleggerito il peso dei rincari tutelando i consumatori”

La Sicilia registra i prezzi medi più elevati sia per il gasolio sia per la benzina in modalità self service tra le regioni italiane. È quanto emerge da un’elaborazione del Codacons sui dati ufficiali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, aggiornati al 18 luglio 2026.

Nell’Isola il prezzo medio del gasolio self raggiunge 2,118 euro al litro, mentre quello della benzina self si attesta a 1,956 euro al litro. La Sicilia occupa così il primo posto in entrambe le graduatorie regionali, davanti al Friuli Venezia Giulia, dove il gasolio costa mediamente 2,103 euro al litro e la benzina 1,953 euro al litro.

Il primato pesa direttamente sui bilanci delle famiglie e sui costi sostenuti dalle imprese, soprattutto nel pieno dell’esodo estivo, e rischia di determinare ulteriori ripercussioni sul costo dei trasporti e sui prezzi dei beni e dei servizi.

“La Sicilia non può continuare a pagare i carburanti più cari d’Italia — afferma Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacons e Presidente del Comitato Nazionale Vittime del Caro Benzina — Questo primato negativo penalizza famiglie, lavoratori e imprese e aggrava il costo della mobilità in una regione nella quale l’automobile rappresenta spesso una necessità. Chiediamo al Governo, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla Guardia di Finanza e alle autorità competenti di intensificare immediatamente i controlli sull’intera filiera della distribuzione, verificando le ragioni delle differenze territoriali e la corretta formazione dei prezzi. Servono inoltre misure concrete per alleggerire il peso dei rincari e tutelare i consumatori. Il Codacons continuerà a vigilare e promuoverà ogni iniziativa utile a difesa dei cittadini”. — conclude Tanasi.

CLASSIFICA REGIONI – GASOLIO SELF

Sicilia – 2,118 euro/litroFriuli Venezia Giulia – 2,103 euro/litroCalabria – 2,096 euro/litroValle d’Aosta – 2,088 euro/litroSardegna – 2,087 euro/litroBasilicata – 2,085 euro/litroMolise – 2,084 euro/litroCampania – 2,081 euro/litroEmilia-Romagna – 2,080 euro/litroLombardia – 2,080 euro/litroPiemonte – 2,079 euro/litroLiguria – 2,078 euro/litroPuglia – 2,077 euro/litroToscana – 2,077 euro/litroVeneto – 2,076 euro/litroAbruzzo – 2,072 euro/litroLazio – 2,069 euro/litroUmbria – 2,067 euro/litroMarche – 2,061 euro/litro

CLASSIFICA REGIONI – BENZINA SELF

Sicilia – 1,956 euro/litroFriuli Venezia Giulia – 1,953 euro/litroCalabria – 1,950 euro/litroMolise – 1,950 euro/litroValle d’Aosta – 1,950 euro/litroBasilicata – 1,946 euro/litroPuglia – 1,943 euro/litroSardegna – 1,941 euro/litroAbruzzo – 1,935 euro/litroLiguria – 1,935 euro/litroToscana – 1,931 euro/litroCampania – 1,928 euro/litroUmbria – 1,927 euro/litroPiemonte – 1,925 euro/litroLombardia – 1,924 euro/litroEmilia-Romagna – 1,923 euro/litroLazio – 1,921 euro/litroVeneto – 1,920 euro/litroMarche – 1,914 euro/litro

