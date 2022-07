Governo: possibile iter, decisione su scioglimento giovedì 21 luglio. Elezioni: il 2 ottobre?

Mentre ancora si sta votando la fiducia al Senato, nei palazzi della politica si ipotizzano i tempi per i prossimi passaggi istituzionali e politici per il governo Draghi .

Se come pare ormai inevitabile il premier Draghi presentera’ le sue dimissioni a Sergio Mattarella, e tutti devono stasera come data per questo passo, il presidente della Repubblica si potrebbe prendere qualche ora per riflettere, poi domani potrebbe incontrare i presidenti delle Camere che, come prevedere la Costituzione, essere ascoltati prima di poter sciogliere le Camere.

A quel punto il Capo dello Stato dovrebbe tutti gli elementi necessari a compiere la sua scelta, che tutti prevedono sia lo scioglimento del Parlamento per un voto in autunno. La data e’ decisa dal governo, ma in base al calendario la data piu’ probabile è il 2 ottobre: ​​devono infatti pasare tra i 60 ei 70 giorni dal giorno dello scioglimento e il 25 settembre si celebra una festa ebraica, mentre preferibilmente si evita la coincidenza con festivita’ religiose.