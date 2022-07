Droga. Due arresti dei Carabinieri nel Nisseno

I Carabinieri della Stazione di Mazzarino hanno intensificato i servizi di controllo del territorio finalizzati alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. In tale ambito lo scorso 21 luglio, durante un servizio di pattuglia, i militari hanno proceduto al controllo di un’autovettura e degli occupanti della medesima, rinvenendo nelle disponibilità di uno di loro, un 30enne del luogo, una dose di hashish.

Da successiva perquisizione domiciliare è stato riscontrato che il giovane deteneva presso la sua abitazione oltre 20 grammi della stessa sostanza e alcune dosi di cocaina. Veniva rinvenuto anche un bilancino di precisione.

Durante la perquisizione si è accertato che l’uomo aveva nelle sue disponibilità anche diversi proiettili per arma da fuoco, di cui 4 cartucce per fucile da caccia e 37 proiettili calibro 22 per pistola, per cui è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e detenzione di munizionamento e posto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela. L’atto è stato successivamente convalidato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela che ha disposto per l’indagato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa della definizione del processo.

Successivamente, in data 25 luglio, i Carabinieri di Mazzarino, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto e posto sotto sequestro oltre 90 grammi di hashish ed un bilancino di precisione, trovati nelle disponibilità di un 25 enne che era già ristretto agli arresti domiciliari per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato arrestato e su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Gela è stato tradotto in carcere. L’arresto è stato convalidato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Gela.