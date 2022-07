Crisi di Governo: salgono gli eletti M5S pro fiducia a Draghi, ci sarebbe anche Azzurra Cancelleri: “Serve un dialogo vero con Draghi e non dirette Facebook”

Salgono a più di dieci, tra gli eletti M5S, coloro che si sono espressi a favore della fiducia al governo Draghi. Così viene riferito a LaPresse da alcuni partecipanti all’assemblea congiunta dei parlamentari, secondo i quali questo numero è destinato a salire almeno fino a 15-20 tra deputati e senatori. Tra gli ultimi ad aggiungersi l’onorevole Azzurra Cancelleri, che a quanto si apprende avrebbe manifestato la necessità di sostenere il governo per coerenza e per raggiungere proprio quegli obiettivi politici che il Movimento ha posto come condizione. Secondo Cancelleri serve un dialogo vero con Draghi e non dirette Facebook.