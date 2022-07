Sono sei le persone denunciate dalla Polizia di Stato alla locale Procura della Repubblica per rissa aggravata. Ieri in via Salvo D’Acquisto due equipaggi della sezione volanti sono intervenuti per sedare una rissa scaturita tra appartenenti a due diversi gruppi familiari per futili motivi.

I poliziotti, dopo aver riportato la calma, hanno identificato sei persone, quattro uomini e due donne, tutte maggiorenni, tre di essi hanno riportato ferite e sono stati condotti al pronto soccorso.