Caldo: fino a martedi’ Caronte al top, poi temporali e rinfresca

Nel corso del weekend e almeno fino all’inizio della prossima settimana le condizioni meteo si manterranno molto stabili e calde a causa di una nuova pulsazione di un rovente promontorio del piu’ vasto anticiclone africano Caronte. Vista l’origine subtropicale delle masse d’aria, ovvero l’interno del deserto del Sahara, dovremo fare i conti con valori ancora molto elevati e ben sopra le medie del periodo.

IlMeteo.it conferma la fase rovente su tutta l’Italia con le temperature che toccheranno punte massime ben oltre i 35 C, soprattutto in Val Padana, sulle zone interne delle due Isole maggiori (qui addirittura si potrebbe toccare i 42/43 C) e su parte del Centro (39 C a Firenze e Roma).

La novita’ piu’ interessante pero’ il possibile cambio di scenario generale riguardato entro la fine settimana della settimana. In pratica sarebbe stato assistere a un ribaltone sul fronte sinottico con il sostituire in grande stile dell’anticiclone sostituire delle Azzorre che di fatto sibbe al piu’ africano. Stiamo parlando di una zona di alta pressione semi permanente di origine oceanica, generalmente sempre presente sull’Oceano Atlantico con il suo massimo di pressione mediamente in prossimita’ delle omonime isole.

Solitamente e’ caratteristico da valori termici piu’ contenuti (temperature in media o poco sopra) africano al suo ‘parente’, proprio per via della sua posizione, sul mare Atlantico, dove molto sopra le condizioni della temperatura sopra l’acqua QuindiCaldo si’, ma senza eccessi e senza l’afa che sale alle stelle come e’ avvenuto nell’ultimo periodo con l’anticiclone africano. In ultimo, vista sua particolare posizione con i massimi di pressione che tendono a rimanere in sede atlantica, non sono la corrente infiltrazioni, soprattutto alle quote medie, di piu’ fresche e umide da Ovest/Nord Ovest.

La conseguenza e’ quella di avere una piu’ elevata possibilita’ che si sviluppino temporali pomeridiani, di tipo convettivo, specie lungo i rilievi e sulle vicine pianure, classici della nostra estate. Nel dettaglio, sabato 2. Al Nord: soleggiato e molto caldo . Al Centro: sole e caldo intenso eccezionale con valori di nuovo sui 40 C. Al Sud: opprimente.

Domenica 3. Al Nord: soleggiato e molto caldo , qualche temporale di calore sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo intenso eccezionale con valori sui 40 C. Al Sud: dominio di Caronte con solene e Caldo opprimente .

Lunedi’ 4. Al Nord, isolati temporali su Alpi e Prealpi, sole altrove. Al Centro: tutto sole e clima molto caldo con picchi fino a 38-39 gradi a Roma e Firenze.

Al Sud: Caronte sempre ben presente, valori termici roventi. Tendenza. Caldo a inizio settimana. Poi possibile svolta con temperatura in linea col periodo e rischio di rovesci temporaleschi a partire dal Nord.