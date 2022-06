Il nisseno Antonio Urso è stato eletto nuovo segretario generale della Iwf, la federazione pesistica internazionale. Il numero 1 Fipe ha ricevuto 64 voti, uno in più del peruviano José Carlos Quinones che sabato scorso, in una votazione poi annullata a causa di irregolarità, era stato inizialmente eletto. “Sono pronto a lavorare per il futuro della pesistica olimpica”, ha detto a caldo Urso, che ha subito ottenuto il plauso del presidente del Coni Giovanni Malagò.