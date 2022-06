Mafia nel nisseno: in 10 rinviati a giudizio a Caltanissetta

Caltanissetta, 22 giu. – Dieci indagati sono stati rinviati a giudizio dal Gup del tribunale di Caltanissetta Graziella Luparello. Erano finiti nei guai nell’ambito del blitz antimafia “La bella vita”, condotto dalla Squadra mobile e coordinato dalla Dda nissena. Secondo l’accusa, alcuni di loro stavano tentando di rimettere in piedi la famiglia mafiosa di Cosa Nostra gestendo un giro di estorsioni e spaccio di cocaina. Altri, commercianti e imprenditori, sono invece accusati di favoreggiamento per avere negato di avere subito richieste di pizzo o di avere cercato di avvantaggiarsi dai contatti con alcuni esponenti mafiosi. Sono stati rinviati a giudizio Carmelo Bontempo, 44 anni, Fabio Meli, 44 anni, Giovanni Puzzanghera, 45 anni, Francesco Zappia, 48 anni, Ernesto Mirandi, 39 anni, Giuseppe Polizzi, 43 anni, Giovanni Vinciguerra, 36 anni; e gli imprenditori Michele Amico, 42 anni, Massimiliano Iorio, 43 anni e Michele Todaro, 43 anni. Un altro indagato, Mario Ragusa, 29 anni, accusato di singoli episodi di spaccio di cocaina aveva patteggiato la condanna a 6 mesi. Il processo prendera’ il via a settembre.