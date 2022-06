Italia, 85enne spara con un fucile e uccide il figlio della sua badante

Un uomo di 85 anni ha ucciso il figlio 43enne della sua badante sparandogli con un fucile da caccia.

Il delitto è avvenuto a Gambolò (Pavia), in Lomellina, a pochi chilometri da Vigevano. L’anziano, da tempo malato e costretto a muoversi su una carrozzina, deteneva regolarmente l’arma. Inutili i soccorsi: per la vittima non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Secondo gli investigatori, si tratterebbe di un omicidio per futili motivi, ma non si esclude che l’85enne si sia risentito dopo che il figlio della badante lo aveva “rimproverato” per qualche attenzione di troppo che l’anziano avrebbe riservato a sua madre. Particolari che dovranno naturalmente trovare conferma negli accertamenti condotti dagli inquirenti.