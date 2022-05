Tiro a volo, Gp a Pleven: pioggia di medaglie per gli azzurri di trap, bronzo per il nisseno Fabio Sollami

Nel pomeriggio di ieri il Via Shooting Range di Pleven, dove è in corso il Gran Prix ‘Gen. Lavrov’ di trap e skeet, ha fatto da cornice all’affermazione assoluta della squadra italiana di Fossa Olimpica del Commissario Tecnico Rodolfo Viganò. Gli Azzurri da lui guidati hanno fatto man bassa delle medaglie in palio, centrando 3 ori, un argento e 3 bronzi.

Al maschile sulla vetta del podio è salito Alessandro Belli (Fiamme Oro) di Ostia (RM), secondo migliore in qualifica con 120/125, poi entrato nel medal match con 20/25 nella semifinale e infine d’oro con 33/35. Con lui sul podio per la medaglia di bronzo anche Fabio Sollami di Caltanissetta, primo nelle qualifiche con 122/125 e poi terzo assoluto con con 21/25 nella semifinale e 21/25 nel Medal Match.

D’argento il romeno Anton Cristea con 112/125, 23/25 e 32/35. Belli e Sollami hanno bissato il podio centrando l’oro a squadre in compagnia di Teo Petroni (Marina Militare) di Fabrica di Roma (VT), quarto nella gara individuale, con lo score complessivo di 359/375.