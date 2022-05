Italia, coppia muore in un incidente in moto: andava al concerto di Vasco, lascia tre bimbe

Un giorno di festa si è trasformato in tragedia per una coppia di Sarsina (Forlì-Cesena). Lei medico, 47 anni, lui geometra, 49, stavano andando al concerto del loro idolo Vasco Rossi, a Trento, quando si sono schiantati con la moto contro un camion sulla statale 45 bis Gardesana occidentale, nei pressi di Dro. Erano con una coppia di amici che ha immediatamente dato l’allarme, ma l’intervento dei soccorsi seppur tempestivo non è servito a salvare marito e moglie, morti sul colpo. Silvia Ruscelli e Ugo Beltrami lasciano tre bambine.

Il sindaco di Sarsina: “Una tragedia immane” – “E’ una tragedia immane – sono state le parole del vice sindaco di Sarsina, Gianluca Suzzi, alla stampa locale – tutti in paese li conoscevano. Una famiglia modello con tre bambine che frequentano le scuole elementari e medie. Erano sempre disponibili e gentili con tutti, persone molto attive nella parrocchia”.