Sommatino. Proseguono i lavori di pulizia delle aree verdi

SOMMATINO. Proseguono i lavori di pulizia come da programma delle aree verdi. A renderlo noto è stato il sindaco Elisa Carbone. Il sindaco ha evidenziato che gli operatori nostri operatori comunali, dopo avere completato l’attività nelle aree di via Lenin, via Piave, via Genova, adesso proseguiranno gli interventi in via Argento e nelle altre aree fino al completamento.

“Vogliamo ringraziare gli operatori comunali ed il personale dei PUC per l’ottimo lavoro svolto- ha concluso Carbone – ci hanno restituito spazi ben puliti che adesso sarà compito di tutti noi cittadini mantenere così, senza sporcare ed abbandonare rifiuti”.