Serradifalco. Giunta aderisce ad emendamento della 1^ Commissione regionale per stabilizzare i precari in servizio al Comune

SERRADIFALCO. L’amministrazione comunale ha deciso di aderire all’emendamento della 1^ Commissione parlamentare all’Ars per la stabilizzazione del personale precario in servizio nei Comuni in dissesto finanziario o in riequilibrio finanziario pluriennale.

Tale decisione è stata assunta per consentire lo sblocco della stabilizzazione dei suoi dipendenti precari contrattualizzati ( 29) che non è stata ancora resa possibile poichè il Comune di Serradifalco è in attesa di sapere se sarà o meno accolto il Piano di riequilibrio pluriennale.

E’ stata la prima Commissione parlamentare all’Ars, per colmare la lacuna che penalizza i precari contrattualizzati degli enti locali in dissesto o in riequilibrio finanziario, che ha ritenuto si debba procedere all’approvazione di una norma che contempli la stabilizzazione anche di questo personale precario. Il Segretario Regionale del Dipartimento Politiche Attive del Lavoro e del Precariato nelle Pubbliche Amministrazioni – Csa Ral, ha chiesto ai Comuni direttamente interessati di unire gli sforzi, condividendo l’adozione di un atto formale che solleciti l’approvazione della norma per la stabilizzazione anche di questo personale da parte del Governo Regionale in sede di predisposizione del testo del ddl finanziaria 2022.

La Giunta Burgio ha deliberato la sua adesione all’emendamento della 1^ commissione per l’istituzione in dotazione organica di posti aggiuntivi rispetto ai limiti numerici imposti dal Decreto del Ministro dell’Interno. Il tutto <in via eccezionale nei limiti necessari al superamento del precariato attraverso le procedure di stabilizzazione>. La copertura finanziaria, in caso di approvazione di questo emendamento, sarà assicurata dalla Regione Siciliana.