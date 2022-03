Italia, ubriaco fradicio alla guida non si accorge dell’alt della polizia: inseguito a sirene spiegate

GROSSETO – Anche nel fine settimana passato, la Polizia di Stato di Grosseto ha messo in piedi una task force finalizzata alla prevenzione e al contrasto di comportamenti pericolosi alla guida, connessi all’abuso di alcool.

Alcune pattuglie della locale Sezione Polizia Stradale hanno organizzato, nella provincia, una serie di controlli in località strategiche per la movida del fine settimana, e hanno scovato, così, alcuni utenti che guidavano in stato di ebrezza: a loro è toccato, oltre alla multa, il sequestro del mezzo ai fini della confisca e il ritiro immediato della patente.

Tra questi il giovane fermato nel comune di Civitella Paganico: era talmente ubriaco da non accorgersi nemmeno dell’alt intimatogli dai poliziotti e ha continuato la sua marcia per alcune centinaia di metri, fino a quando, inseguito, si è reso conto della situazione quanto ha sentito le sirene e visto i lampeggianti.

Del resto il nome del servizio “stragi del sabato sera” rende bene l’idea circa le sue finalità: prevenire e contrastare l’abuso di alcol alla guida e continuare nell’inesauribile ruolo di insegnamento dei corretti comportamenti alla guida, che i poliziotti perseguono da sempre.