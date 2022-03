Italia, auto travolge un passeggino sulle strisce pedonali: morto neonato

Tragico incidente a Padova, dove un bimbo di pochi mesi è morto dopo che un’auto ha travolto la carrozzina su cui si trovava, trascinandola per diversi metri.

L’automobilista non si era accorto che una donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali ed è piombato contro il passeggino. Il bimbo è stato portato d’urgenza in ospedale, ma per lui ormai era troppo tardi. La mamma, sotto shock, non ha riportato ferite gravi.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15:30 all’altezza di una rotatoria lungo via Plebiscito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118, che hanno tentato la rianimazione, quindi hanno portato il bambino in ospedale, ma i medici non sono stati in grado di salvarlo.

La vettura era condotta da un cittadino marocchino, di 46 anni; non stava viaggiando ad alta velocità, ma aveva superato un’altra vettura che aveva lasciato passare la mamma con la carrozzina, e l’ha travolta. La donna è una cittadina di origine straniera, di 34 anni, residente poco lontano. Stava andando a prendere un altro suo figlio alla scuola materna. Sulla dinamica dell’accaduto sta indagando la polizia locale. (Foto di repertorio)