Caltanissetta, domenica una raccolta di viveri e farmaci per il popolo Ucraino. Come contribuire

Il Popolo Ucraino, in questi giorni, ha bisogno proprio “di tutto”. Viveri, indumenti, medicinali, ospitalità. E in molti si stanno attivando per aiutare queste persone oppresse da una guerra che non hanno voluto bensì subito.

Sono numerose le attività di sostegno e supporto che si stanno attivando anche da Caltanissetta.

Manifestazioni e dichiarazioni di pace si stanno affiancando ad azioni concrete nelle quali si chiede un aiuto a tutti.

Domenica, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, sarà allestito il punto di raccolta nel palazzo del mutilato di viale Regina Margherita n. 49.

“Terremo la sede aperta per raccogliere tutti i beni di prima necessità che in questo momento sono maggiormente richiesti nelle zone di guerra – ha spiegato Alessandro Gennuso che sta coordinando tutto il progetto -. Al termine della raccolta sarà l’associazione Polizia di Stato a provvedere all’inoltro dei beni raccolti nelle aree ucraine con maggiori emergenza sfruttando i canali umanitari attualmente attivi.

La raccolta di beni di prima necessità è stata lanciata dalle sezioni Provinciale dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di guerra assieme all’associazione Granatieri di Sardegna, al gruppo modellisti Nisseni, all’associazione nazionale Polizia di Stato, all’ associazione nazionale artiglieri, all’Unione Nazionale ufficiali in congedo e l’associazione Nazionale Marinai d’Italia sezione San Cataldo.

Sono immediatamente necessari e richiesti i seguenti prodotti.

Come alimenti: cibo in scatola, caffè, The, cioccolato, frutta secca, latte, cibo per bambini, biscotti, pane e panini a lunga scadenza e pasta.

Come dispositivi medici e farmaci: antibiotici, antinfiammatori, agenti per l’emostasi, bendaggio 5 x 10 e 7×14 sia sterilizzato sia normale, camici operatori per tutte le misure, compresse di garza sia emostatiche sia normali, garze sterili e normali, bendaggio in gel antiscottature, guanti in lattice sia sterile sia normali, guanti chirurgici, lacci emstatici, siringhe da 2,5,10 e 20 ml, kit per flebo, forbici paramedici.