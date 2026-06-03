Caltanissetta. Servizio di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione su tutto il territorio urbano

Il Comune di Caltanissetta informa la cittadinanza che è in procinto di essere avviato il servizio di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione.L’attività verrà svolta da una ditta esterna e riguarderà tutto il territorio urbano.Il calendario degli interventi per eradicare da insetti, roditori e altre specie potenzialmente dannose per la salute dei cittadini sarà predisposto tenendo conto dell’individuazione delle priorità e delle segnalazioni già effettuate dai cittadini.