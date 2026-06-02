2 giugno, il Codacons lancia l’iniziativa “La Repubblica dei diritti quotidiani”

Oggi in occasione della Festa della Repubblica il Codacons lancia l’iniziativa “La Repubblica dei diritti quotidiani”, una raccolta straordinaria di segnalazioni dedicata ai problemi concreti che ogni giorno incidono sulla vita dei cittadini. L’iniziativa nasce nel 2026, anno in cui ricorrono gli 80 anni dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946, che portò alla nascita della Repubblica e all’elezione dell’Assemblea Costituente. Per il Codacons, questo anniversario deve diventare anche un’occasione per riportare al centro i diritti reali delle persone e la tutela concreta dei cittadini. L’Associazione invita famiglie, anziani, giovani, utenti e consumatori a segnalare disservizi, criticità e situazioni irrisolte legate a sanità, liste d’attesa, trasporti, bollette, pubblica amministrazione, scuola, barriere architettoniche, assistenza agli anziani, rincari, pratiche bloccate, truffe e difficoltà nei rapporti con enti, gestori e uffici pubblici. La raccolta, denominata “Segnala il tuo diritto negato”, servirà a costruire un primo dossier civico sui diritti quotidiani non garantiti. Il Codacons potrà utilizzare le segnalazioni ricevute per sollecitare gli enti competenti, chiedere verifiche, promuovere interventi correttivi e, nei casi più gravi, valutare azioni formali a tutela dei cittadini.Per l’Associazione, una Repubblica moderna non si misura soltanto nelle celebrazioni ufficiali, ma nella capacità delle istituzioni di garantire servizi accessibili, risposte rapide, tutela dei più fragili, trasparenza amministrativa e rispetto concreto dei diritti riconosciuti dalla Costituzione. I cittadini potranno inviare segnalazioni, documenti, fotografie e testimonianze al Codacons tramite WhatsApp al numero 371 5201706 o via email all’indirizzo sportellocodacons@gmail.com, indicando il problema, il Comune o l’ente interessato, l’eventuale documentazione disponibile e i danni subiti.

“Il 2 giugno non deve essere soltanto una giornata di bandiere e cerimonie. La Repubblica vive davvero quando un cittadino fragile riesce a curarsi, quando una famiglia non viene schiacciata da bollette ingiuste, quando un anziano non resta solo davanti alla burocrazia, quando un giovane trova servizi, trasporti e opportunità – afferma Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacons – La Repubblica si onora ogni giorno difendendo i cittadini, soprattutto quando si trovano soli davanti a un disservizio, a un abuso, a un ufficio che non risponde o a un diritto che resta sulla carta. Con questa iniziativa vogliamo raccogliere le voci dei cittadini e trasformarle in azione civica, perché i diritti non siano celebrati una volta l’anno, ma garantiti nella vita quotidiana”. – conclude Tanasi.