Caltanissetta, censimento della Popolazione: riaperti i termini per gli incarichi di coordinatore e rilevatore

Il Comune di Caltanissetta ha riaperto i termini per l’Avviso pubblico di selezione per il conferimento di 1 incarico di Coordinatore e di 15 incarichi di rilevatore e/o addetti back office per il “Censimento Permanente della Popolazione 2026”.

L’avviso è stato pubblicato sull’Albo Pretorio e sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito comune.caltanissetta.it e sarà possibile far presentare la

ATTIVITÀ RICHIESTA AL COORDINATORE

Il coordinatore fungerà da supporto all’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) del Comune di Caltanissetta e del personale di staff nell’organizzazione della formazione dei rilevatori e, ove richiesto dall’Istat, nell’erogazione della stessa. Dovrà, inoltre, gestire mediante uso del Sistema di gestione delle indagini predisposto dall’Istat (SGI), il diario relativo al campione di indirizzi per la rilevazione da lista, assegnati a ciascun rilevatore.

ATTIVITÀ RICHIESTA AL RILEVATORE

L’attività affidata al rilevatore consisterà nella raccolta di informazioni e/o dati presso le famiglie che gli saranno assegnate nell’ambito del Censimento Permanente della Popolazione 2026. Tale rilevazione dovrà essere svolta nel rispetto delle istruzioni impartire dall’ISTAT e dall’U.C.C. (ufficio comunale di censimento).

TERMINI E MODALITÀ PER PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Chiunque intenda partecipare alla selezione dovrà presentare apposita domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana e in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente avviso (ALLEGATO A) scaricabile, dal sito internet istituzionale del Comune di Caltanissetta (www.comune.caltanissetta.it), nonché dalla sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bando di Concorso.

La domanda dovrà contenere anche il curriculum vitae, debitamente firmato, redatto utilizzando esclusivamente l’ALLEGATO B (www.comune.caltanissetta.it) e la fotocopia di un documento di identità e per i dipendenti comunali il nulla osta a svolgere le attività censuarie.

Il plico, in busta chiusa contenente la domanda di partecipazione e i documenti, dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 08/06/2026, secondo le seguenti modalità:

− a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;

− consegnata a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Caltanissetta;

− spedita a mezzo PEC, al seguente indirizzo (protocollo@pec.comune.caltanissetta.it)