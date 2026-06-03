Assemblea del Gruppo Civico per Mazzarino. D’Aleo e Vicari: “Disponibilità al dialogo con chi ha a cuore il futuro della Città”

MAZZARINO. Si è svolta l’assemblea degli aderenti e dei simpatizzanti del movimento politico “Gruppo Civico per Mazzarino”, formato dai già consiglieri D’Aleo e Vicari, occasione importante di confronto e partecipazione sulle principali problematiche che riguardano la comunità.

Nel corso dell’incontro è stata effettuata un’attenta analisi della situazione politica e amministrativa del nostro Comune.

Dal dibattito è emerso, in maniera chiara e condivisa, la volontà del movimento di promuovere un dialogo aperto e costruttivo con tutte le forze politiche, le associazioni, i movimenti civici , che abbiano realmente a cuore il futuro della città, al di là delle appartenenze politiche e dei ruoli ricoperti all’interno del Consiglio Comunale.

Il “Gruppo Civico per Mazzarino” – si legge in una nota che viene pubblicata integralmente – ritiene infatti che solo attraverso il confronto, la collaborazione e il senso di responsabilità sia possibile affrontare concretamente le difficoltà che vive il nostro territorio e costruire un percorso concreto di rilancio sociale, economico e culturale della nostra comunità.

Durante l’assemblea, i partecipanti hanno evidenziato delle criticità presenti nella nostra città, che sarà nostra cura portare all’attenzione dell’Amministrazione Comunale, così come già avvenuto in passato, con spirito propositivo e nell’interesse esclusivo dei cittadini, come giusto che sia, inoltre, sono emerse anche le cose positive che si sono verificate in questo giorni, come la ZTL, street control, illuminazione pista elisoccorso ecc.

Il movimento conferma il proprio impegno a continuare ad ascoltare le esigenze della popolazione, mantenendo un rapporto diretto con il territorio e favorendo momenti di partecipazione attiva e democratica.

Prima della conclusione dei lavori assembleari, è stata infine condivisa la volontà di programmare nuovi incontri periodici, al fine di proseguire il confronto interno, ampliare la partecipazione dei cittadini e sviluppare ulteriori iniziative per il bene di Mazzarino.