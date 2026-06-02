2 giugno, Lorefice(M5S): “Repubblica e democrazia da difendere ogni giorno”

“Oggi celebriamo la nascita della Repubblica italiana, fondata sulla democrazia, sulla libertà e sulla giustizia sociale, valori che vanno difesi ogni giorno. Alle giovani generazioni rivolgo un messaggio: la Repubblica è il vostro futuro. Partecipazione, responsabilità e impegno sono essenziali per costruire un Paese più giusto e inclusivo”. Lo afferma il senatore Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.