Caltanissetta, la Federazione Nazionale Maestri del Lavora dona tablet all’istituto “F. M. Salerno” di Niscemi

La tragedia del 25 gennaio scorso che ha colto di sorpresa gli abitanti del paese di Niscemi, che ha assunto una dimensione enorme, tale da creare una ricaduta della vita sociale di migliaia di famiglie, che non potranno più rientrare nelle loro case, ci ha indotto come “Maestri del Lavoro” a sottoscrivere una “RACCOLTA FONDI PRO-NISCEMI”, dentro la nostra Federazione Nazionale. Un risvolto, questo, che ha già segnato psicologicamente gli abitanti del paese di Niscemi, che ha toccato con mano tremante la fine dei loro sogni e per la vita andare letteralmente in pezzi. Per loro, donne, anziani, bambini, studenti e attività commerciali, come Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro, Consolato Regionale Sicilia e quindi tutti Consolati Provinciali dell’isola a partire da quello Caltanissetta diretto dal Console Uff. Mdl Francesco Cagnina, vogliamo essere vicini al loro dolore e protagonisti di un intervento diretto di solidarietà mirato verso la Comunità di Niscemi.

Ed è in questa direzione che su indicazione del Sindaco Avv. Massimiliano Conti, abbiamo individuato l’Istituto Comprensivo “F. M. Salerno” diretto dalla Prof.ssa Licia Salerno, che proprio per questa frana ha perso 3 plessi, di “Donare alla Scuola un consistente numero di Tablet” da utilizzare in maniera didattica per i propri alunni di “Scuola Primaria e di Media”. La relativa cerimonia di consegna dei tablet, sarà svolta giorno 4 giugno 2026 in Prefettura a Caltanissetta, alla Presenza di S.E. il Prefetto D.ssa Licia D. Messina, del Sindaco di Niscemi Avv. Massimiliano Conti, della Dir. Scolastica dell’I.C. Salerno Prof.ssa Licia C. Salerno, della Console Regionale Sicilia Mdl Antonietta Giannilivigni, del Console Provinciale di Caltanissetta Uff. Mdl Francesco Cagnina e dai rappresentanti dei Consolati Metropolitani della Sicilia.