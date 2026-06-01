Sutera, convocato il neo consiglio comunale per il prossimo 6 giugno: Elezione presidente e vice presidente

SUTERA -Si porta a conoscenza della cittadinanza che il Consiglio comunale neoeletto a seguito delle elezioni del 24 e 25 maggio 2026 è stato convocato in seduta pubblica ordinaria su determinazione del Commissario Straordinario, in funzione di Consiglio Comunale, presso l’aula consiliare sita nell’Ex Chiesa “Maria SS. ma degli Agonizzanti” per sabato 6 giugno 2026 alle ore 10:30, per la trattazione dei seguenti ordini del giorno: 1. Insediamento del Consiglio Comunale neoeletto e giuramento dei Consiglieri; 2.⁠ ⁠Esame delle condizioni di eleggibilità e candidabilità per la convalida degli eletti; 3.⁠ ⁠Eventuali surroghe dei Consiglieri non convalidati, dimissionari o decaduti e giuramento dei subentranti; 4.⁠ ⁠Eventuale convalida dei Consiglieri subentranti ai neo eletti surrogati; 5.⁠ ⁠Esame eventuali situazioni di incompatibilità ed eventuali surroghe; 6.⁠ ⁠Elezione del Presidente del Consiglio Comunale; 7.⁠ ⁠Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale; 8.⁠ ⁠Giuramento del Sindaco; 9 Nomina della Commissione Elettorale Comunale. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare!