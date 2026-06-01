Rubano una moto e aggrediscono gli agenti a Catania, arrestato 18enne e denunciato 15enne

La Polizia ha arrestato a Catania un 18enne e denunciato un 15enne per furto aggravato di una moto di grossa cilindrata e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione, giunta al numero unico di emergenza, del proprietario del mezzo, che gli era stato rubato in piazza Tricolore. Grazie al dispositivo gps installato sul veicolo, dopo pochi minuti, i poliziotti sono riusciti a individuare i due giovani intenti ad armeggiare sulla moto, nascosti tra le auto in sosta, in piazza Machiavelli. Non appena scoperti, hanno aggredito gli agenti, sferrando un pugno in faccia a uno dei poliziotti e un calcio al ginocchio all’altro. Nonostante la reazione, con l’ausilio di un’altra pattuglia nel frattempo arrivata sul posto, i poliziotti sono riusciti a bloccarli. Durante la perquisizione sono stati trovati e sequestrati alcuni grimaldelli, utilizzati proprio per commettere il furto. Il neo maggiorenne, con precedenti in materia di reati contro il patrimonio, è stato arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, mentre il complice, 15enne, è stato segnalato all’autorità giudiziaria per gli stessi reati. (Adnkronos)