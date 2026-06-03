Diocesi Caltanissetta, il 5 giugno presentazione del libro “Il Percorso dei Principi”

Venerdì 5 giugno 2026 alle ore 16:45, nell’Auditorium della BCC “G. Toniolo e San Michele” di San Cataldo sarà presentato il libro Il Percorso dei Principi. Viaggio attraverso tredici paesi dell’entroterra siciliano. La pubblicazione – curata da Giuseppe Di Vita, Luigi Garbato e Angela Giunta, con i testi affascinanti di Aurelia Speziale, la traduzione sottile e raffinata di Agnese Tomasella e gli scatti fotografici originali della spagnola Begoña Zubero – rappresenta il suggello di un progetto corale, nato da un’intuizione di padre Speciale, fondatore del Museo diocesano di Caltanissetta, coltivato negli anni e realizzato a più mani. Il progetto è stato presentato per la prima volta nel settembre 2020 in occasione del festival “Le Vie dei Tesori” con un percorso visivo allestito nelle sale del museo, che proponeva su grandi pannelli, uno per paese, note sulla fondazione redatte dagli storici locali, corredate delle foto dei più importanti monumenti, e che sarà riproposto in occasione della presentazione del libro nelle sale dell’Auditorium.

Il lavoro di ricostruzione degli storici locali si è rivelato fondamentale per far comprendere il fenomeno che accomuna questi 13 paesi dell’entroterra: la loro origine. San Cataldo, Sommatino, Delia, Serradifalco, Montedoro, Bompensiere, Campofranco, Acquaviva Platani, Vallelunga Pratameno, Villalba, Marianopoli, Santa Caterina Villarmosa, Resuttano – i paesi protagonisti del progetto – sono nati per decreto, a seguito della facoltà di licentia populandi concessa ai signori feudatari per fronteggiare lo spopolamento delle aree interne; il che ne segna lo sviluppo e dà loro un’impronta singolare anche nell’urbanistica: la piazza, le strade, le geometrie che restituiscono ancora oggi i segni originari di un paese ‘deciso’, non formatosi spontaneamente. Inizia da qui l’iter per far conoscere il progetto, risvegliare interesse, coinvolgere: sono state organizzate conferenze a cura degli storici e dei parroci nelle chiese madri dei singoli paesi; diffusi sui canali social del museo post dalla grafica accattivante curati dai The Nissener; pubblicati articoli su una rubrica dedicata del periodico diocesano L’Aurora e su Incontri, la rivista del Rotary Caltanissetta; realizzato un opuscolo divulgativo con il Club Garden La Ferula di Caltanissetta; richieste all’artista Nina Melan una serie di illustrazioni, condivise sui social e poi raccolte in un calendario nel 2024. Per giungere alla pubblicazione di questo libro, edito da Lussografica e curato per la veste grafica da Alessandro Fiore. Un libro che sfugge ad ogni tentativo di definizione: non una guida turistica, non un testo scientifico, piuttosto una sorta di ‘atlante culturale’, un racconto colto e curioso, l’esortazione a lasciarsi coinvolgere in un viaggio da vivere con lentezza, scegliendone le mete, quasi condotti per mano alla scoperta di luoghi dal fascino antico e attuale, dove destini, storie di uomini e soprattutto di donne, sogni e rinascite si intrecciano e conquistano. La sua presentazione non è l’approdo di un lungo lavoro ma una tappa ulteriore che segna l’inizio di una nuova esperienza collettiva: sarà infatti l’occasione per riflettere sulle potenzialità e le risorse dell’entroterra siciliano, attraverso gli interventi di professionisti locali su temi quali il “turismo delle radici”, il cicloturismo, lo storytelling culturale, le aspettative del turista internazionale; e ha lo scopo di suscitare non solo nei tredici paesi coinvolti nel percorso ma nell’intera comunità del centro Sicilia e in chi – vivendo oltre oceano – questi luoghi conosce attraverso i racconti familiari, voglia di conoscenza, di radici, di identità, e soprattutto non il dovere, non l’obbligo ma il desiderio condiviso di custodire e valorizzare il patrimonio materiale e immateriale che ci è stato affidato e di unire le forze per contare di più mantenendo la propria identità. È una grande sfida da accogliere e affrontare insieme.