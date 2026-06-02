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Sicilia, Schifani: “Al lavoro per il rilancio delle terme di Sciacca”

Redazione 3

Sicilia, Schifani: “Al lavoro per il rilancio delle terme di Sciacca”

Mar, 02/06/2026 - 11:56

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“Sciacca merita di tornare a valorizzare uno dei suoi patrimoni più importanti. Ho visitato le terme, una realtà che per troppo tempo è rimasta chiusa, ma sulla quale il Governo Schifani ha lavorato con determinazione per avviare il percorso di rilancio e riapertura per cui è già stato individuato un operatore qualificato. È stato anche un momento prezioso per incontrare cittadini, operatori e famiglie, ascoltare le loro aspettative e confrontarmi direttamente con chi vive questo territorio ogni giorno. Il dialogo con le comunità è fondamentale per costruire scelte concrete e condivise”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Renato Schifani. (ANSA)

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