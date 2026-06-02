Caltanissetta celebra l’80° Anniversario della Repubblica Italiana: cerimonia militare, corteo e onorificenze

Nella mattinata odierna si sono svolte le celebrazioni per l’80° Anniversario della Repubblica Italiana, solenne ricorrenza per la nascita dell’ordinamento democratico, ispirato ai valori di solidarietà, uguaglianza e giustizia. I festeggiamenti hanno avuto inizio alle ore 9,30 presso il Monumento ai Caduti dove si è svolta la cerimonia militare con lo schieramento del Picchetto d’Onore, l’alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro in omaggio ai Caduti da parte del Prefetto, accompagnata dal Sindaco e dal Comandante provinciale dei Carabinieri. Nella circostanza è stata data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella cui ha fatto seguito l’allocuzione del Prefetto Licia Donatella Messina che ha inteso rivolgere un saluto alla cittadinanza rimarcando l’essenza dell’odierna celebrazione e focalizzando l’attenzione sul ruolo delle donne, chiamate a votare per la prima volta al Referendum del 2 giugno 1946, sui giovani e sul lavoro, quale elemento fondante dell’ordinamento democratico come sancito dall’art. 1 della Costituzione.

Successivamente, i reparti inquadrati hanno sfilato lungo il Viale Regina Margherita al seguito della Bandiera tricolore, sorretta dagli studenti degli istituti comprensivi “Caponnetto Sciascia”, “Martin Luther King”, “Manzoni Juvara e “Vittorio Veneto”. Giunti nei pressi del Palazzo del Governo, gli stessi studenti, insieme agli allievi dell’Istituto “Mottura”, hanno curato alcune performance artistiche a testimonianza della partecipazione anche dei più giovani agli eventi tesi a celebrare la nascita della Repubblica italiana. Il corteo, guidato dal Prefetto, accompagnata dalle massime autorità civili, militari e religiose ha poi raggiunto il cortile del Palazzo del Governo dove, intorno alle ore 10.30, si è tenuta la premiazione degli studenti vincitori del concorso “Sostenibilità del patrimonio culturale”, dedicato alla valorizzazione del Monumento ai Caduti e promosso dalle associazioni aderenti al gruppo “SOS Sicilia centrale”.

Nel corso della cerimonia, sono state inoltre consegnate le onorificenze dell’”Ordine al Merito della Repubblica Italiana” a cittadini distintisi nel campo culturale, professionale e sociale. In particolare, sono stati insigniti del titolo di Ufficiale al Merito della Repubblica l’Avv. Calogero Ferlisi e la Prof.ssa Maria Luisa Sedita mentre hanno ricevuto il Diploma di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana la Sig.ra Rita Cascino, il Dott. Giovanni D’Ippolito e la Dott.ssa Maria Chiara Fiammetta. Al termine della cerimonia, gli studenti degli istituti compresivi sopra citati si sono esibiti con l’esecuzione dell’Inno alla gioia. La Festa della Repubblica, simbolo di partecipazione democratica e unità nazionale, ha richiamato numerosi cittadini che hanno assistito con entusiasmo, alle varie fasi della cerimonia.