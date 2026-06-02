Quasi 10 kg di marijuana e hashish nascosti nell’armadio, 21enne arrestato dalla Polizia a Catania

Quasi 10 kg di marijuana e hashish nascosti nell’armadio in camera da letto sono stati trovati a casa di un catanese di 21 anni che è stato arrestato dalla Polizia per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. Durate un pattugliamento, nella zona di via Palermo, gli agenti della Squadra Cinofili hanno notato un giovane che, alla vista dei poliziotti, ha iniziato a lanciare degli oggetti dal balcone. Si sono avvicinati per un controllo dal quale è emerso, grazie al fiuto del cane antidroga, che il ragazzo, poco prima, nel tentativo di sbarazzarsene, aveva buttato in strada ovuli di hashish. La sostanza stupefacente è stata recuperata e sequestrata. Nel corso della perquisizione della casa, in camera da letto, all’interno dell’armadio, la polizia ha poi trovato tredici grosse buste di marijuana, di oltre 9 chili, un bilancino di precisione e a altre bustine utilizzate per confezionare le dosi. (ANSA)